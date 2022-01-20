كواليس جلسة كارتيرون مع شيكابالا وحازم إمام قبل مران الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض، وحازم إمام الظهيرالأيمن قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس.



وجاءت الجلسة من أجل اطمئنان كارتيرون على مدى جاهزية الثنائي، وكان حازم إمام انتظم في تدريب الأمس بعد غيابه عن مباراة الفريق الماضية أمام فاركو بسبب تعرضه لحالة إجهاد، بخلاف عودة شيكابالا للتدريبات عقب فترة الراحة التي حصل عليها.



وأكد المدير الفني في حديثه مع الثنائي على أهمية دورهما مع الفريق في الفترة المقبلة، ومساعدتهما للاعبين الناشئين في الفترة الحالية في ظل اعتماد الجهاز الفني على مجموعة من اللاعبين الناشئين في مباريات كأس الرابطة.



ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.