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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. اعتقال أب بانتشار فيديو تعنيفه لـ طفله بوحشية في بغداد

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، اعتقال أب في بغداد، ظهر في مقطع مصور وهو يعنف ابنه بطريقة "وحشية"، بعد ساعات من تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان "بعد انتشار مقطع فيديو لأب يعنف أحد أبنائه تحفظت مفارز قسم شرطة الراشدية على الأب بعد تقديم أم الطفل شكوى إلى مركز الشرطة تطلب فيها توفير الحماية اللازمة لها ولأطفالها".

وأضاف البيان أن "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة وجه بمفاتحة القضاء، الذي أصدر أوامره بتوقيف الأب وفق أحكام المادة 413 من قانون العقوبات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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