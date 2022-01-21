قوات سوريا الديمقراطية: هجوم داعش على سجن الحسكة الأكبر والأكثر تنظيما

قال الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا زيدان العاصي، الجمعة، إنه تمت إعادة السيطرة بشكل كامل على سجن الصناعة وحي غويران بمدينة الحسكة.

وذكر في بيان "حاليا قواتنا وبمساندة التحالف الدولي جويا تسيطر على السجن وحي غويران سيطرة كاملة، ولم يتبقى إلا بعض الأفراد ولازالت الاشتباكات مستمرة لهذه اللحظة".

وأضاف "الملاحظ في هذا الهجوم أنه الأكبر والأكثر تنظيما منذ دحر داعش، وإن دل على شيء فيدل على أن هناك قوة دولية تساند هذه المجموعات الإرهابية أو تغض النظر عن تحركاتها في سبيل ضرب الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وتابع "لاحظنا مع بدء هجوم عناصر داعش الإرهابي أن تركيا أيضا حركت قواتها والقوات المرتزقة التي معها باتجاه تل تمر، وكذلك استخدمت المسيرات لضرب الأرتال القادمة لمؤازرة القوات التي دخلت من أجل تحرير السجن والمنطقة من المجموعات الإرهابية".

وأكمل المسؤول بقوات سوريا الديمقراطية "داعش لا زال موجودا ويحاول إعادة صفوفه في سوريا والعراق، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذا التنظيم".

وتجددت الاشتباكات في محيط سجن غويران والأحياء المجاورة له، وسط تحليق لطائرات التحالف الدولي في أجواء المنطقة وإلقائها قنابل ضوئية فوق السجن، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشن تنظيم داعش الإرهابي هجوما على سجن تحت سيطرة القوات الكردية شرق الحسكة في سوريا، ما أدى لمقتل أكثر من 65 قتيلا من الطرفين إضافة إلى مدنيين.

ووقعت اشتباكات عنيفة الجمعة بين القوات الكردية ومقاتلين من تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، بعد هجوم نفذه التنظيم على سجن غزيران وأدى إلى فرار عدد من الإرهابيين المعتقلين فيه.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الإرهابيين هاجموا فجر الجمعة، سجن غويران الكبير في مدينة الحسكة الذي يضم آلافا من عناصر التنظيم.

ويعد هذا الهجوم هو الأكبر الذي يشنه تنظيم داعش منذ دحره في سوريا في مارس 2019، حسب وكالة "فرانس برس".

وأفاد المرصد أن سجناء لم يحدد عددهم تمكنوا من الفرار ولا يزال "العشرات" منهم "طليقين"، فيما تم القبض على نحو 100.

من جانبه، أصدر تنظيم داعش بيانا تبنى فيه "الهجوم الواسع" على السجن بهدف "تحرير الأسرى المحتجزين بداخله"، مشيرا إلى أن "الاشتباكات لا تزال جارية في محيط السجن وأحياء أخرى".

وشهدت الحسكة حالة من الفوضى، وانقطاع التيار الكهربائي، ما اضطر مئات الأشخاص إلى مغادرة المنطقة.

ويضم سجن غويران نحو 3500 سجين من عناصر وقيادات داعش، وهو أكبر سجن للتنظيم في العالم أجمع.