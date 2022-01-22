وزير التعليم العالي يفتتح المبنى الإداري الجديد بجامعة أسوان

افتتح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم "السبت" المبنى الإداري الجديد لجامعة أسوان بمدينة صحاري، بحضور د. أيمن عثمان رئيس الجامعة، وعدد من رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي ورؤساء جامعة أسوان السابقين.

وأشاد الوزير بمستوى المبنى الإداري الجديد الذي يأتي في إطار التطوير والتوسع المستمر في مباني ومنشآت جامعة أسوان، بالتوازي مع ما يتم في الجامعة من جهود على مستوى التطوير النوعي للخدمات التعليمية والبحثية.

وأكد أن هذا يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية للتعليم الجامعي، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها لتطوير وتحديث الجامعات، للقيام بدورها العلمي والتعليمي على النحو المنشود، مؤكدًا أهمية ربط البرامج التعليمية بمتطلبات سوق العمل، وأهداف التنمية في مصر، وفقًا لرؤيتها (2030).

كما تفقد الوزير لجان الامتحانات بكلية التمريض بالجامعة، وأشاد بالتطبيق الحازم للاجراءات الاحترازية في لجان الامتحانات، ووجه الوزير باستمرار هذه الإجراءات طوال فترة الامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وشاهد وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات، عرضًا فنيًا وموسيقيًا لكورال طلاب قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بالجامعة، وأثنى الوزير على العرض الفني للطلاب، والذي شمل بعض الأغاني الوطنية والتراثية التي تُعبر عن مدينة أسوان.

من جانبه، أكد د. أيمن عثمان أن جامعة أسوان تشهد طفرة كبيرة في مختلف قطاعاتها التعليمية، والبحثية، والإنشائية، في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للجامعات المصرية، موضحًا أن مبنى الإدارة المركزي الجديد مُقام على مسطح إجمالي 31960 م2 وأن المساحة الكلية للمشروع تشمل مبنى مكونًا من دورين بمسطح 6600 م2 للدور الواحد، ويبلغ مسطح الموقع العام المحيط بالمبنى 25360 م2.

وأضاف د. عثمان أن هذا المبنى يحتوي ستة أجنحة، تستوعب كافة القطاعات الإدارية بالجامعة، وهي: الإدارة العليا للجامعة، مكتب رئيس الجامعة، والسادة نوابه، الأمين العام، الأمناء المساعدون، وإدارة الجامعة بقطاعاتها المختلفة، والتي تشمل: (شئون التعليم والطلاب، الدراسات العليا والبحوث، خدمة المجتمع وشئون البيئة) والمكتبة المركزية، وقاعات التدريب، وقاعات المؤتمرات، وقاعات الاختبارات الإلكترونية، مؤكدًا أهمية هذا الصرح الإداري في الارتقاء بأداء العمل ومستوى الخدمات المقدمة داخل الجامعة.

ومن جانبه، أشار د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن جامعة أسوان إحدى منارات العلم والمعرفة على أرض الصعيد، وتشهد تطويرًا وتحديثًا على مستوى منشآتها ووحداتها العلمية والتعليمية، فضلاً عن تفردها وتميزها ببرامج وتخصصات دراسية، مما أهّلها لإحراز مراكز متميزة عالميًا، منها: المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف التايمز البريطاني لجامعات دول الاقتصادات الناشئة 2022، والمركز 115 ضمن قائمة ضمت 900 جامعة على مستوى العالم أكتوبر الماضي، والمركز 201-250 عالميًا وفقًا للتايمز البريطاني، والمركز الأول محليًا في تخصص الهندسة للعام الثالث على التوالي، وضمن أفضل 400 جامعة عالميًّا أكتوبر 2021، والمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تخصص علوم الحاسب، والرابع في تخصص الفيزياء محليًا، وضمن أفضل 600 جامعة عالميًا، فضلاً عن تواجدها للعام الثاني على التوالي في تصنيف أفضل الجامعات العربية.