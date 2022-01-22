عربية النواب تدين هجوم داعش الإرهابي على موقع عسكري في العراق

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة، الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على أحد المواقع العسكرية في محافظة ديالى بالعراق، وراح ضحيته 11 شخصا.



وطالب " أباظة " من المجتمع الدولى سرعة التحرك لمواجهة جميع التنظيمات الارهابية والتكفيرية بعد أن باتت ظاهرة الإرهاب تمثل خطراً داهماً على الأمن والسلم الدوليين مشيراً إلى أن العالم لن يتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة الى من خلال التعاون الدولى الحقيقى فى مواجهتها حتى يتم اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، والقضاء عليه.



وتقدم النائب أحمد فؤاد أباظة بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى العراق قيادة وشعبا وإلى أسر الضحايا متوجهاً بالدعاء الى الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلون.