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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

توفير الأسمدة والري الحديث.. ملفات هامة على طاولة زراعة الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال النائب جمال أبو الفتوح أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن لجنة الزراعة  لديها العديد من الموضوعات الهامة والحيوية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك عقد اجتماعات مكثفة لمناقشة هذه الملفات.


وفي هذا الصدد قال أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أبرز الملفات المطروحة على طاولة لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ هي البرنامج القومي لتوفير الأسمدة بالإضافة إلى مشروع الري الحديث بالتوازي مع تبطين الترع من أجل ترشيد استهلاك المياه، في ظل الأزمة العالمية والتغيرات المناخية التي تهدد هذه الثروة.

وبعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة  للواء محمود توفيق  وزير الداخلية  بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

ترشيد استهلاك المياه مجلس الشيوخ الأسمدة تبطين الترع مشروع الري الحديث التغيرات المناخية

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