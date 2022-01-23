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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس لص سرق أموال سيدة بحجة التبرع بها لدار أيتام

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس لص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة متعلقات سيدة بدعوى التبرع لدار أيتام في مدينة نصر.

كانت قد أمرت النيابة العامة حبس لص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة متعلقات سيدة بدعوى التبرع لدار أيتام في مدينة نصر.

وكان تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد ورود بلاغ من سيدة قررت بأنها حال سيرها بالمنطقة استوقفها شخص بدعوى أنه مسئول عن حملة تبرعات لدور الأيتام وطلب منها التبرع لإحدى دور الرعاية، إلا أنه قام بغافلتها وقام بالاستيلاء على بعض متعلقاتها ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي قادها العقيد علاء خلف الله مفتش المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص ، مقيم بالمطرية ، وله معلومات جنائية أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "مستأجرة" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة .

وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها واعترف بارتكاب الواقعة ، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المسروقات المستولى عليها.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم والمضبوطات وإتهمته بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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