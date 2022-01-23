رئيس الجودو يناقش مع السفير الياباني سبل التعاون ونشر اللعبة

حرص مرزوق محمد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، على تلبية دعوة السفير الياباني أوكا هيروشي في منزله بالقاهرة.

ورافق مرزوق في الزيارة كل من محمد رشوان بطل الجودو الأسطوري وعاصم رشاد نائب رئيس الاتحاد وطارق عز الدين عضو مجلس الإدارة.

وتضمن اللقاء تبادل وجهات النظر حول توطيد العلاقة بين اتحاد الجودو المصري والسفارة اليابانية في القاهرة، وأيضا بحث سبل التعاون من خلال المعسكرات المتبادلة بين الاتحادين المصري والياباني وتنظيم البطولات الدولية.

وألقت السفارة اليابانية الضوء على الزيارة من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى وجود تعاون السفارة والاتحاد في نشر فنون القتال في مصر وفي مقدمتها الجودو.

ومن جانبه قال مرزوق محمد أن الزيارة تأتي ضمن خطة الاتحاد لنشر رياضة الجودو في جميع محافظات مصر، وأن الجانب الياباني يمتلك خبرات كبيرة في هذا الشأن، وأن التعاون بين الطرفين سيصب في مصلحة الجودو المصري على جميع المستويات.

وتابع: "اللقاء تناول بحث سبل التعاون بين الاتحاد المصري والسفارة اليابانية، وأن السفير الياباني أبدى حماس في ملف نشر رياضة الجودو في جميع المحافظات، من أجل النهوض بالمستوى الفني للمنتخبات".

وكان مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة مرزوق محمد، اتخذ عددا من القرارات الهامة خلال اجتماعه الذي أقيم مؤخرا بمقر مبنى الاتحاد في مدينة نصر.

وجاءت قرارات الاتحاد كالتالي،

- تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة مرزوق محمد رئيس الاتحاد وعضوية كل من، عصام رشاد وحسام عوض الله وخالد المعتز.

- تكليف مرزوق محمد رئيس الاتحاد بالإشراف على لجنة المنتخبات.

- تكليف عصام رشاد بالإشراف على لجنة المناطق.

- تكليف خالد المعتز عضو المجلس بالإشراف على لجنتي الحكام واللجنة الطبية.

- تكليف أحمد صبرة عضو المجلس بالإشراف على لجنة المسابقات واللجنة العلمية.

- تكليف عمرو مكرم بالإشراف على ملف المدربين واللجنة الفنية.

- تكليف طارق عز الدين عضو المجلس بالإشراف على لجنة الإيكيدو.

- عقد اجتماع مع المديرين الفنيين للأندية، لمناقشة وعرض خطة النشاط للموسم المقبل.

- اختيار حسام عوض الله عضو المجلس نائبا أول لرئيس الاتحاد، وعصام رشاد نائب ثاني.