شاهد|طائرة ركاب تقلع بمسافر واحد فقط

عرضت قناه روسيا اليوم فيديو لمسافر يعيش تجربة فريدة من نوعها خلال رحلة من بريطانيا إلى الولايات المتحدة استغرقت 8 ساعات متواصلة.

واضاف الفيديو أن المسافر الذي يدعى كاي فورسيث فوجئ عندما علم أنه هو الشخص الوحيد المسافر على متن الطائرة.

واوضح الفيديو أن فورسيث نشر تجربته عبر موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، وروى أنه كان مسافرا أخيرا من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، وفوجئ أنه لا يوجد معه أي ركاب آخرين وأنه الوحيد على متن الطائرة.

وتابع فورسيث أن طاقم الطائرة اعلن أنني الشخص الوحيد على متنها، وأتاح لي ذلك الحصول على امتيازات كثيرة، كأنني في طائرة خاصة".

