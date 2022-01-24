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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رسالة محمول وصلت لـ عريس كتبت نهاية حياته بعد زواجه بساعات |اقرأ

صدى البلد

أصيبت عروس مكلومة بصدمة نفسية في الليلة الأولى في منزل الزوجية عقب إنتحار زوجها بعد الساعات الأولى من إتمام مراسم الزفاف . 

وفقا لما ورد في صحيفة “ ديلي ستار” أن شاب بالغ من العمر 29 عاما، أنهى حياته في الساعات الأولى من حياته الزوجية بسبب رسالة وصلت له على هاتفه المحمول عقب عودتهم إلى المنزل . 

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قالت الشابة أن اليوم كان رائعا و كانت سعيدة للغاية أن قصة حبهما كللت بالزواج ، و لكن فور وصولهما غلأى المنزل وصلت رسالة إلى هاتفه من بعدها تغيرت ملامحه تماما. 

أشارت العروس إلى أنه طلب منها أن ينام على الفور و لكنها لم تفهم السبب و لكن وافقت أن ينام كل منهما دون أن تناقشه في أي تفاصيل و لم تسأل عن محتوى الرسالة التي غيرت ملامحه . 

ذكرت الشابة أنها استيقظت في صباح اليوم التالي لتطمئن عليه، و لكنها وجدت الشرفة الخاصة بالمنزل الواقع في الطابق الثلاثين ، مفتوحة و جثة زوجها في الشارع في الاسفل . 

الشابة أوضحت أن بعد وفاة زوجها في صباح أول أيام الزواج، قامت بالإطلاع على هاتفه و اكتشفت أن خطيبته السابقة تهددته بإفساد حياته الزوجية بأي طريقة و لم يجد طريقة للتخلص منها سوى أن يتخلص من حياته هو . 

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