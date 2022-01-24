عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علاء عاقل: قانون المنشآت السياحية أنهى معاناة "الكعب الداير" لإصدار تراخيص

علاء عاقل رئيس لجنة
علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الفنادق

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن قانون المنشآت الفندقية والسياحية استطاع توحيد الجهة المعنية لإصدار تراخيص المنشآت.

أكد "علاء"، فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن القانون جاء لدعم وضبط منظومة التراخيص، وسهل الكثير من المعوقات، مؤكدا أنه سيقضي على فكرة "الكعب الدير" التى يعاني منها القطاع السياحي.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن المستثمر السياحي لإنهاء تراخيصه كان يتحرك في ١٦ جهة، والتى كانت تستغرق وقتا وجهدا، منوها بأنه بوجود قانون المنشآت الفندقية والسياحية أصبح الاستثمار السياحي أكثر يسرًا فيما يتعلق بالتراخيص.

ولفت إلى أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية سيزيد من الاستثمار السياحي، الذى أزال عنه كثيرًا من الروتين الذى يواجه المستثمر، وبذلك تعد خطوة قوية للحراك في قطاع المطاعم والفنادق السياحية.

علاء عاقل قانون المنشآت الفندقية والسياحية تراخيص رئيس لجنة تسير أعمال غرفة المنشآت الفندقية المنشآت الفندقية

ترشيحاتنا

سمير فرج: الرئيس الجزائري سيعرض على السيسي مقترحات لحل أزمة السد الإثيوبي

سكن لكل المصريين.. تنفيذ 94 ألف وحدة ضمن المبادرة الرئاسية خلال 2021

الفيلم المنحل.. تامر حبيب يعلق على أزمة أصحاب ولا أعز

كيف ولماذا حكم السيسي مصر.. أحدث مؤلفات الكاتبة الصحفية فاطمة السيد أحمد

محمد التاجي يرد على سخرية محمد رمضان منه بسبب فلوس حمام السباحة

83 ألف حالة.. إسرائيل تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا في يوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات صارمة من CAF ضد الكاميرون وتونس والجزائر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

السعودية.. قرار جديد من الملك سلمان بشأن الإقامات وتأشيرات دخول المملكة

الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة اليوم والأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

هل يحق للمرأة الحصول على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق ؟ مبروك عطية يرد

ما علاقة مشروع ليلى.. مفاجأة حول موقع تصوير فيلم أصحاب ولا أعز “فيديو”

مش المانجة بس.. فواكه ترتفع أسعارها بسبب التغير المناخي وبرودة الطقس "فيديو"

نجمات دافعن عن منى زكي .. وبيان مفاجئ من نقابة الممثلين

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ