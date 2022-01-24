علاء عاقل: قانون المنشآت السياحية أنهى معاناة "الكعب الداير" لإصدار تراخيص

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن قانون المنشآت الفندقية والسياحية استطاع توحيد الجهة المعنية لإصدار تراخيص المنشآت.

أكد "علاء"، فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن القانون جاء لدعم وضبط منظومة التراخيص، وسهل الكثير من المعوقات، مؤكدا أنه سيقضي على فكرة "الكعب الدير" التى يعاني منها القطاع السياحي.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن المستثمر السياحي لإنهاء تراخيصه كان يتحرك في ١٦ جهة، والتى كانت تستغرق وقتا وجهدا، منوها بأنه بوجود قانون المنشآت الفندقية والسياحية أصبح الاستثمار السياحي أكثر يسرًا فيما يتعلق بالتراخيص.

ولفت إلى أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية سيزيد من الاستثمار السياحي، الذى أزال عنه كثيرًا من الروتين الذى يواجه المستثمر، وبذلك تعد خطوة قوية للحراك في قطاع المطاعم والفنادق السياحية.