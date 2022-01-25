يحيى الفخراني: أحمد زكى قدم فيلم مبروك وبلبل بأجر سندوتش فول وكوباية شاى

وجه الفنان يحى الفخراني، الشكر للنجم أحمد زكى بسبب تقديمه فيلم" مبروك وبلبل"، مؤكدة أنه لم يطالب أجر سوى سندوتش فول وكوباية شاى فقط.

وأضاف "الفخرانى"، خلال حواره المسجل فى أحد برامج ماسبيرو زمان، ضاحكاً:" أظن وصلك الأجر كاملاً.. وأنا بشكرك بشدة. وأنت عارف رأيى فيك كفنان".



وفى سياق أخر، وجه الفنان أحمد شاكر، سؤال للفنان يحيي الفخراني، قائلا: "هل أنت ندمت على دراستك للطب، ولو رجع بيك الزمن ستدرس في معهد الفنون المسرحية أو معهد السينما فقط".



ورد "الفخراني"، قائلا: "لست ندمانا، بالعكس أنا سعيد جدا، لأن الممثل خبرة حياتية أيا كانت هذه الخبرة، وكل ما كان الممثل ملما بالخبرة كان أداءه أقوى وأفضل"، متابعا: "مهنة الطب تتعامل كثيرا مع البشر لذلك كانت مفيدة جدا".

وأشار: "السنوات لا تضيع، والممثل كلما زاد سنه كلما زادت خبرته، لأنه يكتسب خبرات، بشرط ألا يفقد حماسه، أن يكون لديه إصرار"، مؤكدا: "منهجية التفكير في دراسة الطب مهمة للممثل".

