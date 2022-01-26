فيوتشر يرفض انتقال عمر كمال للأهلي

قال الإعلامي شادي محمد نجم الكرة المصرية السابق، إن إدارة نادي فيوتشر رفضت انتقال لاعبه الدولي عمر كمال عبد الواحد للأهلي .

واضاف شادي محمد في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس علي قناة النهار، أن مسئولي الأهلي فشلوا أيضا في إقناع فيوتشر باستعادة محمد عبد المنعم في يناير.

ورشح موسيماني عمر كمال عبدالواحد في الترتيب الأول لضمه لاجادته اللعب في أكثر من مركز ويمتلك روحا قتالية عالية، حيث أن تريب اللاعبين حسب رغبة موسيماني: عمر كمال وهشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري وعلي فوزي لاعب إنبي وهشام صالح “بلحه” لاعب المحلة.

وتابع شادي محمد، أن الخطيب تلقى سيرًا ذاتية لمدربين لخلافة موسيماني خلال الفترة المقبلة.