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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شام الذهبي تنشر صورة مع والدتها أصالة عبر انستجرام

أصالة و شام الذهبي
أصالة و شام الذهبي

نشرت شام الذهبي ابنه الفنانة اصالة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهرت شام الذهبي في الصورة بصحبة والدتها أصالة مما اثار اعجاب متابعيها.

 

و كشفت شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة ، عن موعد زواجها خلال استضافتها في برنامح" معكم " التي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي ، حيث تواجد خطيبها أحمد بين الحضور

،ووجهت مني الشاذلي سؤالا لشام  :" هل سيكون الزواج في 2022، لترد نعم سيكون هذا العام "

وحكى أحمد خطيب شام  أنه يعرفها منذ زمن بعيد، لأن بينهما أصدقاء مشتركين، وردًا على سؤال أن فكرة الارتباط عادة ما تأتي عقب الكثير من التفكير، قال "لما الارتباط بيكون من القلب مش بنحتاج تفكير"، واختتم واصفا شام بأنها ملاك متحرك.

شام الذهبي التواصل الاجتماعي انستجرام الفن الفنانة اصالة زواج

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