تفاصيل جلسة كارتيرون مع لاعبي الزمالك على هامش مران اليوم

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع لاعبي الفريق خلال التدريبات لشرح بعض الأمور الفنية المطلوبة منهم بمران اليوم.

وشرح كارتيرون ومدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد مدربي الفريق للاعبين بعض النقاط الفنية لتنفيذها في المران

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة.

وعلى صعيد أخر، وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على بيع محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق إلى نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتهي عقد اللاعب مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير الجاري.

وطلب عبد العزيز الموافقة على انتقال اللاعب للمقاولين العرب في يناير الجاري بصورة نهائية.

وتواجد اللاعب في مقر نادي المقاولون العرب امس للاتفاق على التفاصيل الخاصة بالانتقال للذئاب وتوقيع العقود.