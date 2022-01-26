لميس الحديدي: مش لازم تبقى فنان أو لاعب كورة عشان تعمل "فلوس"|فيديو

استهلت الإعلامية لميس الحديدي ثاني الحلقات في المرحلة التسابقية اللاحقة للتصفيات بعد عودة البرنامج اليوم عقب تعافيها من كورونا، قائلة : نحن الان في ثاني الحلقات التسابقية من البرنامج وهو أكبر برنامج على الشاشات العربية لرواد الاعمال".

تابعت خلال برنامجها " الفرصة في كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة:"مش لازم تبقى فنان أو لاعب كورة عشان تعمل " فلوس " ويبقى ليك مستقبل كبير لكن بإمكانك إبتكار فكرة تمثل حلاً لمشكلة ما وتحول شركتك إلى ستارتابس وتحقق أموالاً كثيرة ووقتها ستكون إستطعت تحل مشكلة وتسهم في تنمية مجتمعك".

وذكرت الحديدي أن حلقة اليوم تشهد منافسة طاحنة بين ثلاثة شركات يحلمون بأن يخطوا خطواتهم نحو تحولهم لشركة كبرى وهم : هي "دكيلو" شركة تضع إعلانات متحركة على السيارات الملاكي والأجرة، و"لايف بوكس" وهي شركة توفر كهرباء ومياه بالطاقة الشمسية للمناطق النائية، وكذلك شركة "الموقع" وهي منصة إلكترونية ذكية توفر مواد البناء للمقاولين بوقت وجهد أقل.

وأوضحت الحديدي أن الثلاث شركات لازالوا في بداية خطواتهم لتحولهم لشركة كبيرة وربما يحاول أحدهم الحظ لتحويل شركته لقيمة سوقية كبرى أو يشارك معهم فيها أحد كبار المستثمرين".

وسردت الحديدي طريقة التقييم قائلة : " تقف الثلاث شركات أمام لجنة التحكيم وأمهم جولتين تسابقتين يعرضون في الاولى جودة المنتج ويتلقون أسئلة لجنة التحكيم ثم تبدأ الجولة الثانية والتي تحكم على قدرة الشركة على النمو وصدرتها على الوصول إلى الزبون المستهدف "

واصلت : " في نهاية الحلقات سيصطف الثلاث شركات سوياً في الجولة الحاسمة نهاية الحلقة لاختبار مدى قدرتهم على إقناع المستثمر الكبير الذي يشارك في حلقة اليوم وسيكون هو باسل الحيني رئيس شركة مصر القابضة للتأمين وهي شركة مهمة للاستثمار في مصر بالاضافة إلى مواجهة لجنة الاثر المجتمعي بقيادة بنك الطعام والتي ستمنح إحدى الشركات الثلاث 5% بحسب مقدرتها على التأثير المجتمعي".

مشددة على أن نسبة 5% المنوط ببنك الطعام منحها لاحدى الشركات الثلاث المتنافسة قد يكون بوسعها قلب الموازين لصالح إحدى تلك الشركات بالاضافة لنسب المحكمين أيضاً.