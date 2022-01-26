بعد تعديلات كاف.. مصر تواجه المغرب في الخامسة من مساء الأحد

على ستاد أحمدو أهيجو بمدينة ياوندي

تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية من أجل مواجهة شقيقه المغربي في أقوى مواجهات تلك المرحلة.

وتجاوز المنتخب المغربي نظيره المالاوي في دور الـ16 بالفوز بنتيجة 2-1 في دور الـ16 يوم أمس الثلاثاء.

أما المنتخب المصري فقد فاز على كوت ديفوار بعد الوصول إلى ركلات الترجيح، والتي شهدت فوز المنتخب المصري بنتيجة 5-4 بعدما استمرت أحداث المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة المنتخب المصري أمام المغرب يوم الأحد المقبل (30 يناير) في ربع نهائي البطولة، في تمام الخامسة مساء.

وتقام المباراة على ستاد أحمدو أهيجو في مدينة ياوندي، بعد قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بنقل المباريات من ملعب أوليمبي.