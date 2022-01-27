حجازي متقال: لا أخاف من التطوير في الموسيقى والآلات المستخدمة

كشف المغني الشعبي حجازي متقال، عن رأيه في التطوير في الموسيقى، مؤكدا أن هذا الأمر موجود بالفعل وكثيرين نجحوا فيه.

وأضاف حجازي متقال، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى التليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن لا أخاف من التطوير في الموسيقى والآلات المستخدمة لاني بكون حاسبها بشكل جيد.

وتابع المغني الشعبي حجازي متقال، أن الأجانب خارج مصر حافظين اغنية بص على الحلاوة وأغنية بتناديني تاني ليه.



فيما قال الفنان حجازي متقال إنه سوف يخوض تجربة التمثيل مرة أخري من خلال عمل درامي الفترة المقبلة مكون من 60 حلقة ويعرض خارج الموسم الرمضاني.

تابع حجازي لـ صدى البلد: خضت تجربة التمثيل مرة واحدة أمام النجمة دنيا سمير غانم وكانت التجربة من أفضل التجارب التي خضتها.

يذكر أن آخر أعماله ألبوم "طعم التوت" والذى تعاون فيه مع عدد الملحنين والشعراء من بينهم حسين زكريا وتامر حجاج ومحمد غنيم ومنعم وبينو، ومن الشعراء محمد البدري وسلامة علي وأحمد شريف، والتوزيع باسم منير وأشرف البرنس وأحمد عاطف وإسلام غلاب وحاتم محسن.