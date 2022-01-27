هنادي مهنى تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة هنادي مهنى صورا جديدة لها في أحدث ظهور من الحفل االخاص لفيلمها الجديد “تماسيح النيل” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الأنظار بلوك ميك أب يبرز جمال ملامحها، ولاقت اعجاب كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا ولفت انتباه متابعيها رشاقتها وخسارتها للوزن.

يذكر أن فيلم تماسيح النيل يشارك في بطولته أيضا كل من الفنانين ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

كان برومو الفيلم السينمائي الجديد “تماسيح النيل” قد حقق أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحه اليومين الماضيين وأعلنت الشركة المنتجة عن طرح الفيلم السينمائي الجديد "تماسيح النيل" يوم السادس والعشرين من شهر يناير الجاري، وهو ضمن الأعمال التي تعرض مع أول السنة الجديدة وموسم رأس السنة السينمائي .

وانتهت أيضا الشركة المنتجة مؤخرا من أكبر خطة دعاية سيشهدها السوق السينمائي، حيث انتهت من تصوير أكثر من 22 أفيش سينمائي لأبطال العمل الذين تخطى عددهم الـ 14 نجم ونجمة، وهو رقم لم يسبق له مثيل في حملات الدعاية الخاصة بالسينما في مصر، وتنوعت بين الأفيش الرئيسي للفيلم الذي يضم كل الأبطال وافيشات أخرى تضم نجوم الكوميديا بالفيلم، وثالثة تضم ثنائيات ومجموعات من الأبطال حسب أدوارهم والقصص الدرامية التي يشاركون بها داخل أحداث الفيلم بالإضافة إلى افيش خاص لكل نجم .