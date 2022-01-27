الصحة:ارتفاع أعداد إصابات كورونا حاليا لا يقابله زيادة في دخول المستشفيات|فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هذه المرة لا يقابله ارتفاع في دخول المستشفيات.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "التطعيم والإجراءات الاحترازية ساعدت في الحد من دخول المصابين المستشفى والحالات الحرجة".

وأشار: "هناك ارتفاع فى أعداد الإصابات بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا"، موضحا: "كل ارتفاع يقابله ارتفاع فى دخول المستشفيات ولكن الموجه الحالية معدلات الإشغال أقل جدا من الموجات السابقة".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة،: "الوصول إلى تطعيم 70% من الشعب المصري قبل منتصف 2022".

