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إلهام أبو الفتح
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منوعات

يوتيوبر شهير حاول إحراق نفسه خلال بث مباشر

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قام اليوتيوبر الشهير المغربي  هشام الملولي بسكب قنينة من البنزين على رأسه أمام أحد المباني الحكومية و حاول الإنتحار أثناء استخدامه خاصية البث المباشر عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل الإجتماعي . 


ذكرت وسائل إعلام مغربية ان الشاب هشام المولى قام بنشر مقطع فيديو فمن خلال خاصية البث المباشر عبر فيس بوك، ظهر من خلاله و هو يسكب البنزين على جسده بغرض إحراقه و التخلص من حياته. 

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تسبب مقطع الفيديو الذي نشره اليتويتبر المغربي هشام الملولي في إثارة الجدل و الغضب بين رواد التواصل الإجتماعي في المغرب و غصارة التساؤلات عن السبب الذي دفعه للإنتحار و الذي تردد بشكل كبير في الساعات الماضية .

ترددت انباء أن هشام الملولي كانت لديه مشكلة مع بعض الأشخاص الذين قاموا بتخريب سيارته و حاولوا إحراقها و لم يتمكن من استرداد حقه حينها . 


جدير بالذكر أن السلطات في الوقت الحالي تبحث بشأن تلك القضية خاصة بعد ظهور الشاب في فيديو بث مباشر عبر حسابه على فيس و هو يحاول إحراق نفسه و التخلص  من حياته .

 

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يوتيوبر يوتيوبر الشهير هشام الملولي البنزين الإنتحار البث المباشر

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