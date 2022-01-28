يوتيوبر شهير حاول إحراق نفسه خلال بث مباشر

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قام اليوتيوبر الشهير المغربي هشام الملولي بسكب قنينة من البنزين على رأسه أمام أحد المباني الحكومية و حاول الإنتحار أثناء استخدامه خاصية البث المباشر عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل الإجتماعي .



ذكرت وسائل إعلام مغربية ان الشاب هشام المولى قام بنشر مقطع فيديو فمن خلال خاصية البث المباشر عبر فيس بوك، ظهر من خلاله و هو يسكب البنزين على جسده بغرض إحراقه و التخلص من حياته.

تسبب مقطع الفيديو الذي نشره اليتويتبر المغربي هشام الملولي في إثارة الجدل و الغضب بين رواد التواصل الإجتماعي في المغرب و غصارة التساؤلات عن السبب الذي دفعه للإنتحار و الذي تردد بشكل كبير في الساعات الماضية .

ترددت انباء أن هشام الملولي كانت لديه مشكلة مع بعض الأشخاص الذين قاموا بتخريب سيارته و حاولوا إحراقها و لم يتمكن من استرداد حقه حينها .



جدير بالذكر أن السلطات في الوقت الحالي تبحث بشأن تلك القضية خاصة بعد ظهور الشاب في فيديو بث مباشر عبر حسابه على فيس و هو يحاول إحراق نفسه و التخلص من حياته .

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