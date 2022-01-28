وزيرة الهجرة: القوى الناعمة المصرية في الخارج تستطيع أن تقوم بدور مهم بملف حقوق الإنسان.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه أثمن على الدور الذي يقوم به الشباب المصريين بالخارج، وذلك من خلال برنامج رواد الأعمال، بين الشباب المصريين بالخارج، مع شباب رواد الأعمال الأفريقي، لخلق أكبر فرص للاستثمار.

وأضافت نبيلة مكرمن، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن القوى الناعمة المصرية في الخارج، تستطيع أن تقوم بدور هام خاصة في ملف حقوق الإنسان، وخاصة للمصريين بالخارج.

وتابعت نبيلة مكرم، أن المبادرات التي يتم عملها للمصريين بالخارج هدفها معرفة المشاكل وتلبية إحتياجات الكيانات المصرية بالخارج، حتى يقوم بالدفاع عن الدولة المصرية بالخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المصريين بالخارج هم أجدر بمعرفة المجتمعات المتواجدين بها، ويعلمون كيف يديرون طريقة الحوار.

وأكدت نبيلة مكرم، أنه أتحنا الفرصة أمام شباب مصر في الخارج للتواصل مع وزير الري للتعرف على كل ما يخص قضية سد النهضة.