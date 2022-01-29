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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مقاول حصل على تسهيلات من بنك بخطابات مزورة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس مقاول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالحصول على تسهيلات من بنك بخطابات مزورة بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل للوقوف على ملابساتها.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على مالك شركة مقاولات حصل على تسهيلات من بنك بخطابات مزورة.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك شركة للمقاولات العمومية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بالتقدم لمسئولى أحد البنوك فى غضون عام 2015 بعدد (4) خطابات "مزورة" منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية تفيد تعاقده مع تلك الجهة للقيام بأعمال مقاولات لصالح شركته "على خلاف الحقيقة".

وتمكن بموجب ذلك من الحصول على تسهيلات إئتمانية من البنك المشار إليه ، وقام بسداد مبلغ مالى من قيمة تلك التسهيلات وإدعى تعثره فى سداد باقى المديونية وإستولى على باقى المبلغ لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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