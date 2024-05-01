شعبة الخضر والفاكهة تعقد اجتماعها الأول لتذليل العقبات أمام تجار سوق الجملة

عقدت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة الإسماعيلية التجارية اجتماعًا، بمشاركة تجار سوق الجملة بالمستقبل بحضور جلال أبو الطاهر نائب أول الغرفة واسامة العدوي نائب ثائب ثان ورئيس لجنة الشعب، غريب حسان رئيس الشعبة لمناقشة وتذليل العقبات التي قد تواجه التجار في سوق الجملة « المستقبل».

خلال الاجتماع، تقرر تحديد موعد لانعقاد جلسة مشتركة بين مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارة سوق المستقبل.

من جانبه أشار جلال الطاهر الي توجيهات القيادة السياسية المستمرة بشأن ضرورة بحث مقترحات زيادة المعروض من المحاصيل الزراعية المختلفة للحفاظ على ضبط السوق في الفترة القادمة في ظل التغيرات المناخية العالمية، والحفاظ على زيادة معروض كافة السلع الزراعية لاستمرار ضبط السوق.

وشدد غريب حسان رئيس الشعبة، أن السيطرة على أسعار المحاصيل بالأسواق تكمن في توفير قاعدة معلومات دقيقة لحجم إنتاج واستهلاك المحاصيل ورسم خريطة الزراعة في مصر.

كما أكد علي العكرمي سكرتير الغرفة، أنه من المتوقع أن تشهد هذه الفترة انخفاض ملموس لأسعار الخضراوات والفاكهة علي مستوي محافظة الإسماعيلية.



حضر الاجتماع، بدري فهمي جاد الكريم نائب أول الشعبة، محمد فرج الله نائب ثاني الشعبة، علي ابراهيم العكرمي سكرتير الشعبة، والاعضاء كلا من احمد محمود محمد اسماعيل، ابراهيم حسن احمد علي، شحات مبارك محمد حسب الاه، رمضان خضري سعد، علي جمال هاشم، احمد تهامي محمد محمود.