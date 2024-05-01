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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وش في وش .. يتصدر نسب المشاهدة بمصر

وش فى وش
وش فى وش

تمكن فيلم “ وش فى وش ” ، من الدخول الي قائمة الافلام الاعلي مشاهدة فى مصر ، وذلك بعد طرحه عبر منصة نتفلكيس العالمية . 

وأحتل فيلم “ وش فى وش ” ، المركز الاول ضمن قائمة الافلام الاعلي مشاهدة فى مصر ، بينما جاء فى المركز الثاني فيلم وحش من بطولة ادريس البا .

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أبطال فيلم “ وش في وش ” :

 

فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

 

أحداث فيلم “ وش في وش ” :

 

فيلم «وش في وش» لايت كوميدي، وتدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، وبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.

وش في وش سلوى محمد علي خالد كمال سامي مغاوري منصة نتفلكيس محمد ممدوح فيلم وش في وش

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