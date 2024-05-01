للمرة الأولى.. الطبيب الشرعي أحمد فودة يكشف مفاجأة عن وفاة محمد مرسي

أجرى موقع صدى البلد حوار مع الدكتور أحمد فودة الطبيب الشرعي السابق، والذي كان بمصلحة الطب الشرعي في غضون يناير 2011 ويونيو 2013 وشهد على ماحدث في الاعتصامات وغيرها من التظاهرات.

أحمد فودة الطبيب الشرعي يكشف مفاجأة عن وفاة محمد مرسي

وقال الدكتور أحمد فودة، الطبيب الشرعي نفس الحوار اللي حصل في سوريا حصل عندنا في رابعة والنهضة، وكل اللي مات في الاعتصامات 700 واحد، وأول ناس ماتت هي ضباط الشرطة، وهما كانوا جايبين عيال من ملجأ وكاتبين عليها مشروع شهيد، وكان الغرض تدمير الجيش المصري ومصر مينفعش الكلام ده يمشي معانا.

وتابع الطبيب الشرعي، الشعب بتاعنا له نظام موروث من آلاف السنين، والحدود المصرية محددة من آلاف السنين، لكن اللي عملوه في سوريا وكان بيلبسوا ناس الأكفان عشان يعملوا بلبلة، ده مش حقيقي وحاولوا يعملوه في مصر في رابعة والنهضة لكنهم فشلوا في ده والناس كشفت كل السيناريوهات دي.

واضاف الطبيب الشرعي أحمد فودة، محمد مرسي كان مريض بالسكر وكان عامل عملية ورم من دماغه وكان عنده تصلب في شرايين القلب، ومات فجأة في وسط الناس في المحكمة ولكن مفيش أي تشكيك وهو مات في المحكمة بسبب الأمراض اللي بيعاني منها.

وأكد الطبيب الشرعي، قائلا هو اصلا مكنش بيحكم محمد مرسي واللي كان بيحكم هو المرشد محمد بديع ومعاه خيرت الشاطر ولو كان مرسي مات في السجن كانوا عملوا ضجة وفيلم على الفاضي لكن ربنا شاهد على اللي حصل ده.