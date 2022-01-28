حسام موافي: الملح والانفعال من الأشياء الممنوعة على مريض الضغط .. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن مريض الضغط ممنوع عليه الملح نهائيا وأيضا الانفعال.

وأضاف حسام موافي خلال برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مريض الضغط الأولى يستمر في تناول العلاج مدى الحياة.

أسرة سيئة السمعة

وتابع الدكتور حسام وافي، أن مريض الضغط الأولى قد يصاب به طفل يبلغ من العمر 12 عاما إذا كان من أسرة سيئة السمعة في مرض الضغط.

واستطرد الدكتور حسام موافي أن مرض الضغط سمعته «وحشه» بين الأمراض موضحا أن المريض الذي يلتزم بتناول الدواء يستطيع المحافظة على صحته.