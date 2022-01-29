10 دقايق.. أشرف عبد الباقى: بداياتى كانت مع الفنان عبد المنعم مدبولى

قال الفنان أشرف عبد الباقى، إن مادة فن الارتجال على المسرح يتم دراستها فى معهد الفنون المسرحية فى قسم التمثيل والإخراج لافتا إلى أن كافة المسرحيات ارتجل فيها الممثلين فى كثير من الأحيان .



وأوضح أشرف عبد الباقى ، خلال استضافته ببرنامج أحلى كلام والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن الفنان يونس شلبى ارتجل فى مشاهد مسرحية العيال كبرت بالإضافة لبعض جمل الفنانين عادل إمام، سعيد صالح فى المسرحية بالاضافة لمسرحية المتزوجون مؤكدا أن سمير غانم ملك الإرتجال ..

وأشار أشرف عبد الباقى، إلى أن أساس الإرتجال على المسرح يعود للفنان الراحل الكبير عبد المنعم مدبولى والذى بدأ مشواره الفنى معه فى مسرحية خشب الورد معقبا " دورى كله كان 10 دقايق قدامه واقول تمام يا أفندم ولكنه اتحول لمشهد ارتجالى وصل ساعة الا ربع كله افيهات لحد ما الدور بقى أساسى".



وتابع أشرف عبد الباقى، أن الارتجال يضر الممثل فى حالة واحدة إذا كانت الجمل غير مناسبة أو خارجة عن السياق ولا تناسب السيناريو ويكون العكس فى صالح العمل الفنى بالتأكيد خاصة إذا كانت " إفيه كوميدي " وفى إطار الشخصية .