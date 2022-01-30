صحة النواب تناقش مشروع قانون المجلس الصحي.. غدا

قالت النائب ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا برئاسة الدكتور أشرف حاتم، غدا الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالمجلس الصحي المصري.

وتابعت النائب ميرفت عبد العظيم في تصريحات لها، أن المجلس الصحى المصرى، يختص بوضع السياسات العامة التى تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة الأمان المرضى ورضاهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، ووضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ومواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية.

واصل مجلس النواب، دوره التشريعي بمناقشات موسعة وبناءة لإقرار عدد من التشريعات المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام للوطن والمواطنين، حيث وافق نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على (5) مشروعات قوانين، في الفترة ما بين 23 يناير إلى 26 يناير من بينها مشروع قانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد ، ومشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة ".

ومشروع قانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية ، ومشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) ، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (632) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الصين الشعبية.