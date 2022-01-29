عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا خارجية الكويت وليبيا يناقشان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

صدى البلد

عقد وزير خارجية دولة الكويت ورئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، جلسة مباحثات ثنائية مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا نجلاء المنقوش، مساء اليوم /السبت/، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه دولة الكويت يوم غد الأحد.

ناقش الوزيران - خلال جلسة المباحثات - الرؤى حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأبرز الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري العربي بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك. 

من المقرر أن تنطلق غدا فعاليات الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب (1+1) برئاسة دولة الكويت على أن يعقد مؤتمرا صحفيا عقب الإجتماعات لوزراء الخارجية العرب.

العلاقات الثنائية جامعة الدول العربية وزراء الخارجية وزراء الخارجية العرب مجلس جامعة الدول العربية

موضوعات متعلقة

رئيس كازاخستان: لا حاجة لتحقيق دولي بشأن أحداث الشغب الأخيرة

مع توجه الفدرالي لرفع معدلات الفائدة خلال 2022... كيف يبدو المشهد في المنطقة الأوروبية؟

ارتفاع مخزونات النفط والبنزين الأميركية وتراجع مخزون نواتج التقطير

مع تصاعد المخاوف بشأن أزمة أوكرانيا .. ماذا لو أوقفت روسيا الغاز عن أوروبا؟

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو في أوروبا والولايات المتحدة والصين والعالم

أسواق الخليج تنهي تعاملاتها الأسبوعية على تراجعات شبه جماعية ومصر باللون الأحمر

طقس السبت.. الأرصاد: بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 8 درجات

خلال 24 ساعة.. تباين إصابات فيروس "كورونا" بعدد من الدول العربية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي القضايا محل الاهتمام المشترك

أحمد موسى لـ خالد الدرندلي : منتظرينكم بكأس إفريقيا ..فيديو

يبيع بياناتك الشخصية لنتفليكس وجوجل.. احذر تلفزيونك الذكي يعلم عنك الكثير

الإسكان : عرض وحدات للبيع بـ مثلث ماسبيرو لتعويض المبالغ المنصرفة |فيديو

متفائلون.. اتحاد الكرة : مصرّون على هزيمة المغرب في مباراة غدٍ |فيديو

لما الرئيس السيسي ينفذ حلمه ولادي حيبقوا بخير|هكذا تمنّاها الراحل ياسر رزق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. مباراة تونس وبوركينا فاسو فى أمم أفريقيا

99% منهم .. محمد صبحي يعلق على فيلم أصحاب ولا أعز |فيديو

تاج الدين يكشف حالات منع الحصول على دواء كورونا

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

الأرصاد: تجاوزنا ذروة الصقيع.. وتحسن الأجواء في هذا التوقيت

إنتهاء موجة البرودة.. الأرصاد تعلن تحسن الطقس في مصر| فيديو

رياح بسرعة 147 ميلا.. العاصفة مالك تضرب عدة دول أوروبية.. فيديو

الخطيب يعتذر.. ومرتجي رئيسًا لبعثة الأهلي في كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة وياسمين وزينة و روز|15 عاصفة باسم رجال ونساء..ما السر وراء الأسماء؟

نشرة المنوعات.. متحور كورونا القادم أشد عدوى.. لحظة سقوط عارض سيرك من ارتفاع عالي.. فرنسا ترفض تجنيس مغني مسلم

لن تصدق عمره...أصغر طفل في العالم يتسلق جبل كلمنجارو

عمرها قرن.. شاهد أقدم سمكة "زينة" في العالم|فيديو

فيديو

وبالوالدين إحسانا .. قصة رحيل ابن شريفة ماهر بعد مقاضاته لها..تغطية خاصة

التاتو حلال أم حرام ؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل.. تغطية خاصة

الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح

سيدات مصريات تبرعن بثرواتهن حبًا في الوطن .. تغطية خاصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ