وزيرا خارجية الكويت وليبيا يناقشان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

عقد وزير خارجية دولة الكويت ورئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، جلسة مباحثات ثنائية مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا نجلاء المنقوش، مساء اليوم /السبت/، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه دولة الكويت يوم غد الأحد.

ناقش الوزيران - خلال جلسة المباحثات - الرؤى حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأبرز الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري العربي بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك.

من المقرر أن تنطلق غدا فعاليات الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب (1+1) برئاسة دولة الكويت على أن يعقد مؤتمرا صحفيا عقب الإجتماعات لوزراء الخارجية العرب.