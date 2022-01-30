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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دولة أوروبية تقرر الاستعانة بالغربان في جمع القمامة.. تفاصيل

صدى البلد

مع مرور الوقت تحل الآلة محل الإنسان، إلا أن دولة السويد قررت أن تعطي الفرصة لدخول الحيوانات والطيور في منظومة النظافة ومساعدة البشر في الحصول على بيئة نظيفة من خلال برنامج تدريبي لـ الغربان
و بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "تي تي" السويدية، فإن الدولة قررت أن تعطي الفرصة لإحدى الشركات التي أعلنت أنها على إستعداد لتدريب الغربان لتساهم في جمع القمامة كنوع من أنواع تشجيع  الأفكار خارج الصندوق .

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وقال كريستيان هانسن مؤسس الشركة التي ستعد البرنامج التنفيذي للفكرة، إن هناك إحتماليات ليست قليلة بأن الامر بأكمله لا ينجح، حيث يمكن للغربان أن تقوم بالمساعدة في جمع القمامة عنن طريق إلتقاط أعقاب السجائر الصغيرة و لكن هناك إحتمالات بأن تقوم الغربان بتناول القمامة دون قصد وتتسبب في وفاتها.

كما أشار مدير الشركة إلى أن البرنامج سيتم تنفيذه خلال الأيام المقبلة، في مدينة ستوكهولم عاصمة السويد، كبداية للبرنامج الذي تم طرحه لتأهيل الغربان لالتقاط القمامة.

جدير بالذكر أن الدراسات الأولية التي أجراها الفريق التنفيذي للشركة، تشير إلى أنه سيتم تقليص نفقات النظافة في الدولة بنسبة 75%، كنسبة أولية إذا نجحت الفكرة.

الانسان دولة السويد الحيوانات الطيور النظافة غربان

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