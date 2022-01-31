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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف أستفيد من الأرز المعجن.. طرق إعادة تدويره

صدى البلد

 

قد تتساءل الكثيرات  كيف استفيد من الأرز المعجن؟ إذا كنتِ لا تتمكنين من حل مشكلة الأرز المعجن في بعض الحالات، فيمكنكِ تحضير أرز جديد طالما توافر لديك ذلك؛ ويمكن تخزين الأرز المعجن في وعاء بلاستيك وضعيه في البراد أو المُجمد، إذ يمكنكِ استخدامه لاحقًا لإعداد بعض الوصفات اللذيذة.


يستمر الأرز المطبوخ صالحًا للاستخدام لمدة 4 أو 6 أيام في البراد ولمدة تصل إلى ستة أشهر وذلك باتباع الخطوات التالية:

١. حولي الأرز إلى أرز مقلي. سخني بعض الزيت في مقلاة واطهي الثوم والبصل والزنجبيل ليصبح لونهم شبه شفاف. أضيفي الخضروات، مثل: الجزر والبازلاء، بالإضافة لملعقة كبيرة من صوص الصويا حسب الرغبة. أضيفي ملعقة كبيرة من الأرز في نفس الوقت وقلبيه كثيرًا وسيكون جاهزًا عند الانتهاء من طهيه باكمله.

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٢. حضري الأرز بالحليب وسخني الأرز على الموقد باستخدام درجة حرارة منخفضة وأضيفي ثلاثة أكواب من الحليب كامل الدسم وكوب من الكريمة ونصف كوب من السكر، ثم أضيفي عودًا من الفانيليا. ارفعي الحرارة لدرجة المتوسطة واتركي البودينج يطهى لمدة 35 دقيقة تقريبًا. أزيلي عود الفانيليا وقدمي البودينج باردًا
ينبغي شق عود الفانيليا وإزالة البذور قبل إضافتة باقي العود إلى البودينج؛ يساعد ذلك على نشر النكهة في كل البودينج.


اعادة تدوير الرز المعجن

يمكنك  اعادة تدوير الرز المعجن بتقديم وصفات مختلفة فيمكنك أن تحولي الأرز لبسكويت مالح افردي الأرز على صينية فرن بشكل رفيع قدر الإمكان واخبزيه لمدة ساعتين على درجة حرارة 90 درجة مئوية. كسريه بشكل قطع صغيرة بمجرد إخراجه من الفرن ثم اقلي القطع في قدر من الزيت الساخن بدرجة حرارة 200 مئوية. 

أزيلي البسكويت بملعقة مثقوبة بمجرد انتفاخه لأعلى وصفيه على منشفة ورقية قبل تناوله

 

٢. اطبخي برغر نباتي. اهرسي كوبًا (175 جرام) من الأرز مع كوبين (200 جرام) من الفاصوليا وكوب (175 جرام) من الذرة و3 فصوص ثوم مفرومة وثلث كوب (20 جرام) من الطماطم المجففة في الشمس وحفنة من الريحان المفروم ونصف ملعقة صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من الملح.

 شكلي أقراص من الخليط المهروس، ثم اقليها على درجة حرارة متوسطة لمدة 6 دقائق على كل جانب.

 

 

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