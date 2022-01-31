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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: طرح السندات الحكومية للاستثمار يساهم في تنفيذ المشروعات القومية

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إنضمام مصر لمؤشر “جي بي مورجان”، يعكس الثقة في الإقتصاد المصري، لأنه من أهم المؤشرات العالمية للاستثمار في السندات الحكومية.

 

وأضاف محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، أن طرح السندات الحكومية للاستثمار يساهم في زيادة قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

 

وتابع محمد معيط: “نجحنا في خفض عجز الموازنة بنسبة 50% خلال 5 سنوات”، مؤكدا أن أن انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى . مورجان»، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري.

 

وأشار وزير المالية إلى أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان».

 

وأكد وزير المالية أنه رغم جائحة كورونا لم يحدث زيادة في متوسط الدين العام والتضخم في مصر، مشيرا إلى أن الإقتصاد المصري يتمتع بالإستقرار.

 

مؤشر “جي بي مورجان السندات الحكومية المؤشرات العالمية المشروعات القومية عجز الموازنة

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