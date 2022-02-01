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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عم سعيد: غسيل الكلى عذاب ابني اترحم منه بوفاته.. فيديو

عم سعيد
عم سعيد

قال عم سعيد، “إن أحمد ابني توفي بعد الغسيل الكلوي بسنة ونصف، وتابع ”غسيل الكلى ده عذاب ربنا رحم ابني منه في إنه اتوفى”.

 

وأضاف عم سعيد، خلال لقاء له ببرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياه”: “توجهت إلى الطبيب، وبعد الكشف على ابني، أكد لي الطبيب أنه يعاني من الفشل الكلوي ويعاني من الضمور”.

وأشار عم سعيد إلى أن الطبيب أكد له أنه لا بد أن يقوم بالكشف على ابنه الثاني، فطلب من ابنه الثاني الذهاب للطبيب من أجل الكشف أيضا، وبالفعل قام بعمل التحاليل، وكانت نتيجتها صادمة عندما أخبره الطبيب أن ابنه الثاني يعاني أيضا من الفشل والضمور في الكلى.

وردد عم سعيد “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

عم سعيد غسيل الكلى عذاب ابن واحد من الناس

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