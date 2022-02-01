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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مشيرة خطاب لصدى البلد: تشكيل المجلس يعبر عن نقلة مصر لحقوق الإنسان..فيديو

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

حلت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضيفة داخل ندوة خاصة بجناح الأزهر الشريف في معرض الكتاب بأرض المعارض.

وتحدثت السفيرة مشيرة خطاب إلي عدسة "صدي البلد"، عن حقوق الإنسان في مصر، وقالت أن حقوق الإنسان تقوم علي المساواة بين جميع الأفراد، والحق في الكرامة لا يتغير أو يتأثر كون الفرد بنت أو ولد، فقير أو غني.

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وتابعت الدكتورة مشيرة خطاب، أنه تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لأول مرة، وتشمل رؤية استراتيجية لتصدي هذه القضية وسوف تنفذ، وتم إعلان عن تلك الاستراتيجية من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأضافت مشيرة خطاب أن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان يعبر عن النقلة التي تمثلها مصر لحقوق الإنسان، ويتم ترشيح أسامي المجلس القومي من اتحادات ومجلس النواب، ويتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.

وأكدت مشيرة خطاب أن اللجان التي ينص عليها القانون تم تشكيلها، وهي في انعقاد دائم ومستقل، وهم ٢٧ أسم في خبرات كبري ومجالات متنوعة، وتم التشاور علي تلك الأسماء واختيارهم ضمن لجان من قبل فريق مختص.

وأوضحت مشيرة خطاب أنها تحدثت في ندوة خاصة داخل معرض الكتاب، عن القضية السكانية، وأنها تشكل أهم تحديات حقوق الإنسان في مصر، وهي سبب في شعور المواطن بعدم الشعور بعائد التنمية.

واشادت مشيرة خطاب بمبادرة حياة كريمة لحقوق الإنسان، وعقبت أنه برنامج غير مسبوق، فهو يشمل الحق في الهوية والسكن والخدمات الصحية والاجتماعية المتميزة، والحق في مستوي تعليمي ملائم ومعيشة جيدة.

واختتمت مشيرة خطاب أن برنامج حياة كريمة، يعد أضخم وأكبر برنامج للإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، فهو يشمل علي أكثر من ٦٠مليون مواطن مصري لضمان حقوقهم.

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