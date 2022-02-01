إجمالي حصيلة إصابات كورونا في العالم يتجاوز 378 مليونا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 378 مليونا و363 ألفا و84 حالة.

وذكرت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، الثلاثاء - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و674 ألفا و219 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 74 مليونا و942 ألفا و273 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الهند إلى 41 مليونا و469 ألفا و499 إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 25 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ886 ألفا و687 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ627 ألفا و589 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 496 ألفا و242 حالة.

