السيطرة على حريق بمحل أدوات كهربائية جنوب المنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا علي حريق بمحل أدوات كهربائية بإحدى قرى مركز أبوقرقاص دون أضرار بشرية تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة دون أضرار بشرية .



تلقي مدير أمن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بقرية سفاي بمركز أبوقرقاص.



انتقل فريق الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتبين اندلاع حريق هائل بمحل أدوات كهربائية، ملك عماد. م نتيجة ماس كهربائي.

تم إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، دون أضرار بشرية، بينما تسبب في تلفيات بمحتويات المحل .

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.