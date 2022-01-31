الموجة 19.. إزالة 884 تعديا على 72 ألف متر في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن جهود مراكز ومدن المحافظة خلال المرحلة الاولي من تنفيذ الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة أسفرت عن إزالة 884 حالة بناء على مساحة 72124 متر مربع و44 حالة زراعة على مساحة 7 أفدنة خلال الفترة من 19-30 يناير الجاري، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأوضح المحافظ أن هناك تنسيقاً بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.

وأضاف المحافظ ان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يتابع باستمرار تنفيذ الجدول الزمنى لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي و الأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية للدولة .

وناشد المحافظ المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف مؤكداً أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات حيث سيتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.



يذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 قد بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022 .