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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتفقد قسم الغسيل الكلوي بمستشفى سمالوط التخصصي

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد مستشفى سمالوط

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، مستشفى سمالوط التخصصي، لمتابعة انتظام العمل داخل المستشفى، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

 

رافق المحافظ، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والجهات المعنية.

 

تفقد المحافظ، خلال جولته قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وبخاصة مرضى الغسيل الكلوي ، ووجه المحافظ، بالتنسيق مع فرع هيئة التأمين الصحي لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي، مؤكداً على اهتمام الدولة بصحة المواطنين، والعمل على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

المنيا سمالوط أعضاء مجلس النواب محافظ المنيا وكيل وزارة الصحة اللواء اسامة القاضي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مستشفى سمالوط

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