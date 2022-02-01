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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيطرة مصرية.. نور الشربيني وعلى فرج يواصلان تصدر قمة التصنيف العالمي للاسكواش

صدى البلد

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر فبراير الجاري حيث حافظت  نور الشربيني صدارتها للشهر السادس عشر على التوالى، منذ تصنيف شهر نوفمبر العام الماضي.

واحتلت نوران جوهر نجمة وادي دجلة المركز الثانى بالتصنيف بينما حافظت  هانيا الحمامي نجمة وادي دجله علي المركز الثالث، والأمريكية أماندا صبحي بالمركز الرابع، واستمرت سلمى هاني في المركز السابع، وروان العربي بالمركز التاسع.

وفي تصنيف رجال الاسكواش عن شهر فبراير حافظ علي فرج نجم وادي دجله علي صدارة التصنيف منذ شهر سبتمبر الماضي ، والنيوزلاندي بول كول على مركزه في التصنيف الثاني عالمياً، بعد خسارته للقب بطولة موتور سيتي

واحتل محمد الشوربجي نجم نادي هليوبوليس المركز الثالث، بينما تقدم البطل المصري الواعد مصطفى عسل نجم  الأهلي إلى المركز الرابع متخلياً عن المركز الخامس "مركزه السابق"، لطارق مؤمن لاعب الجزيرة الذي تراجع مركزاً.

واحتل مروان الشوربجي نجم  هليوبوليس المركز السابع، وفارس الدسوقي لاعب سبورتنج في المركز التاسع، بينما تقدم مازن هشام لاعب وادي دجلة 3 مراكز دفعة واحدة ليقتحم قائمة التوب 10 ويحتل المركز العاشر.

نور الشربيني روان العربي وادي دجلة رابطة اللاعبين المحترفين هليوبوليس الشربيني التصنيف العالمى

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