في عز البرد.. سقوط سحالي على الأشخاص والسيارات

بالتزامن مع إنخفاض درجات الحرارة المستمر في ولاية فلوريدا الأمريكية، شهدت الولاية أيضا حادث غريب وهو تساقط حيوانات شبيهة بـ الحرباء من على الأشجار.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تساقطت حيوانات الإغوانا من فصيلة السحالي، من الأشجار في فلوريدا، حيث تتعرض ولاية “صن شاين” الأمريكية لظروف مناخية باردة بشكل غير عادي.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) في جنوب فلوريدا ، إن درجات الحرارة وصلت إلى -4 درجة مئوية في وقت مبكر من يوم الأحد.

وقالت الوكالة إن المنطقة تشهد بعض أبرد درجات الحرارة منذ أكثر من عقد، وعن حيوان الإغوانا هي من ذوات الدم البارد وتعتمد على الشمس والحرارة الطبيعية من محيطها للتدفئة.

وإذا أصبحت الزواحف شديدة البرودة فيمكنها أن تتجمد وينتهي بها الأمر في غيبوبة ، مما يتسبب في فقدان تلك الزواحف السيطرة على حركتها وسقوطها.

على الرغم من ذلك ، يظل معظمهم على قيد الحياة بينما يستمرون في التنفس ولا تزال وظائف الجسم الرئيسية تعمل. ثم مع ارتفاع درجات الحرارة تتحرك من جديد.

وفي وقت سابق ، حذرت خدمة الأرصاد الجوية السكان في جنوب فلوريدا من توخي الحذر لأن الإغوانا تتباطأ أو تصبح غير قادرة على الحركة.



وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من السحالي ملقاة على الأرض على ظهورهم أو على جوانبهم.



على الرغم من كونها غير عادية، إلا أنها ليست المرة الأولى التي تسقط فيها حيوانات الإغوانا من الأشجار على الأرض بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة في الولاية ، ويمكن أن تكون خطيرة إذا هبطت على السيارات أو الأشخاص.