أخوة وتلاحم بين المصريين.. محافظ السويس يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

قدم محافظ السويس عبد المجيد صقر، التهنئة للأنبا بموا أسقف السويس وقيادات الكنيسة والأقباط الأرثوذكس بكنيسة مارجرجس بمدينة الصباح بحي فيصل، بمناسبة عيد القيامة المجيد.



رافق المحافظ ، اللواء حسام الدين احمد الدح مدير أمن السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوي السكرتير العام و أحمد الوزيري السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس النواب والشيوخ النائب أحمد خشانة وحافظ شوشة وسيد عبده وسيد عبد الحميد الكرماوي .



وقال المحافظ إن مشاركة احتفالات الأقباط دليل على عمق العلاقة القوية بالوحدة الوطنية، معربا عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مؤكدا على فخره واعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحم بين المصريين مسلمين ومسيحيين، والتى أصبحت نموذجا يحتذى به للتعايش والتسامح فى العالم كله.



وأكد الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف فى السويس، أن الدين الإسلامي أمرنا بتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأقباط مصر خيرا، حيث يعيش المصريون على أرض سلم وسلام.



وقدم الأنبا بموا أسقف محافظة السويس الشكر والتقدير للمحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية والأحياء والمديريات وأهالي السويس على الحضور للتهنئة بهذه المناسبة الطيبة التي تسودها المحبة والود والترابط بين المصريين.



كما قدم الأب بشاي إسحاق راعي كنيسة الراعي الصالح الشكر والتقدير للمحافظ وقيادات المحافظة على تهنئتهم، مشيرا إلى أننا نسيج واحد ومصير وهدف واحد هو مصرنا الحبيبة والحب الذي يربط بين الشعب المصري.

