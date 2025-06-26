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التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة "الفيزياء والتاريخ" إلى لجان امتحانات الثانوية العامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة "الفيزياء والتاريخ" إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة
صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، وصول أوراق أسئلة امتحان الفيزياء “شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة” ، وامتحان التاريخ “شعبة أدبي” إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية

ويتم نقل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، داخل صناديق معدنية محكمة الغلق بأقفال رقمية مغلقة بأرقام سرية ، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بالتعاون مع الجهات السيادية المعنية في الدولة ، لضمان عدم تسريبها قبل توزيعها باللجان .

و أكد  خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية أن جميع مراحل العمل بـ امتحانات الثانوية العامة 2025 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

تعديلات سرية بخطة توزيع رؤساء بعض لجان امتحانات الثانوية العامة لمكافحة الغش
 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء تعديلات سرية بخطة توزيع رؤساء بعض لجان امتحانات الثانوية العامة ، حيث تم نقل بعض رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 للجان أخرى بشكل سري دون الاعلان عن أسماء ولا تفاصيل هذه اللجان ولا أسماء رؤساءها  ، وذلك في إطار الخطة السرية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لمكافحة الغش في بعض لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات مشددة لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 شدد خلالها على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعمل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ، والحفاظ على نزاهة الامتحانات ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أي محاولة للإخلال بالنظام أو مخالفة القواعد المقررة في أي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ستُقابل بإجراءات صارمة وفورية.

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