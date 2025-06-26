طريقة عمل عصير التفاح البيتي بالليمون

قدّم الشيف محمد جمال عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون.
طريقة عمل عصير التفاح البيتى
عصير تفاح
المكونات (تكفى 3 أو 4 أكواب):
5 ثمرات تفاح أحمر أو أصفر
3 أكواب ماء بارد
سكر حسب الرغبة
عصير ليمونة متوسطة
طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون
عصير تفاح
- قشرى التفاح وقطعيه لتنظيفه من البذور
- ضعيه فى الخلاط مع كوب ماء وشغلى الخلاط حتى يتم عصر المكونات وتمتزج مع بعضها جيدًا
- أضيفى لتر ماء إلى خليط التفاح ثم أضيفى عصير الليمونة مع السكر
- اخلطيهم جيدًا فى الخلاط ثم قومى بتصفية الخليط باستخدام قطعة قماش خفيفة شفافة
- صبى العصير فى أكواب التقديم وقدميه باردًا