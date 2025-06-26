طريقة عمل عصير التفاح البيتي بالليمون

قدّم الشيف محمد جمال عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون.

طريقة عمل عصير التفاح البيتى

عصير تفاح

المكونات (تكفى 3 أو 4 أكواب):

5 ثمرات تفاح أحمر أو أصفر

3 أكواب ماء بارد

سكر حسب الرغبة

عصير ليمونة متوسطة

طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون

عصير تفاح

- قشرى التفاح وقطعيه لتنظيفه من البذور

- ضعيه فى الخلاط مع كوب ماء وشغلى الخلاط حتى يتم عصر المكونات وتمتزج مع بعضها جيدًا

- أضيفى لتر ماء إلى خليط التفاح ثم أضيفى عصير الليمونة مع السكر

- اخلطيهم جيدًا فى الخلاط ثم قومى بتصفية الخليط باستخدام قطعة قماش خفيفة شفافة

- صبى العصير فى أكواب التقديم وقدميه باردًا