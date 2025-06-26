حدث ليلًا| غارات إسرائيلية تستهدف نازحين غزة وسقوط عشرات الشهداء.. وإصابة 10 أشخاص في تصادم سيارات بالإسماعيلية

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الأهلي يدرس إعارة أحمد عبدالقادر مع رفض فكرة البيع النهائي



كشف الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “بلس 90” على قناة النهار، أن النادي الأهلي يدرس حاليًا موقف اللاعب أحمد عبدالقادر، جناح الفريق العائد من تجربة الإعارة في الدوري القطري.

وأكد هشام أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد ممتد مع القلعة الحمراء لمدة موسمين قادمين.

تفكير جاد في الإعارة من جديد

أوضح هشام أن إدارة الأهلي تفكر بجدية في ملف عبدالقادر، خصوصًا بعد عودته من فترة الإعارة، مشيرًا إلى أن النادي منفتح على فكرة إعارة اللاعب مجددًا، إذا توفرت له فرصة مناسبة تضمن مشاركته بشكل منتظم وتطور مستواه الفني.

غارات إسرائيلية تستهدف مدرسة وخيام نازحين في غزة وسقوط عشرات الشهداء



شهد قطاع غزة فجر اليوم الخميس تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا واسع النطاق، تخللته سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مناطق سكنية ومدارس وخيامًا للنازحين، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في تطور جديد يفاقم الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.

وقال شهود عيان ومصادر طبية إن طائرات الاحتلال شنّت غارة جوية استهدفت مدرسة "عمرو بن العاص" الواقعة في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، والتي تُستخدم كمأوى لنازحين من مختلف مناطق القطاع.

مصدر بالزمالك يكشف تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد.. واستبعاد السعيد والمثلوثي



كشف مصدر مطّلع داخل نادي الزمالك عن تفاصيل القائمة الأولى التي سيتم إرسالها إلى اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، مشيرًا إلى أن القائمة تضم جميع اللاعبين المتواجدين حاليًا، سواء من سيستمرون مع الفريق أو من سيتم تسويقهم للرحيل مقابل مقابل مادي.

بعد خروج ماميلودي صن داونز.. خيبة أمل أفريقية في كأس العالم للأندية 2025



ودّعت الأندية الأفريقية منافسات النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025 مبكرًا، بعد خروج ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي من دور المجموعات، عقب تعادله السلبي مع فلومينينسي البرازيلي، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة.

ترامب يهاجم محاكمة نتنياهو ويصفها بـ«السخيفة».. ويدعو إلى إلغائها فورًا



في تعليقه على تطورات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، هجومًا حادًا على القضاء الإسرائيلي، معتبرًا أن محاكمة نتنياهو غير منطقية وغير مناسبة في ظل ما تمر به إسرائيل من ظروف استثنائية.

وقال ترامب في سلسلة تصريحات عاجلة: "صُدمت لسماع أن إسرائيل، التي تعيش واحدة من أعظم لحظاتها، تواصل حملتها السخيفة ضد رئيس وزرائها في زمن الحرب".

مدير الاستخبارات الأمريكية: برنامج إيران النووي «تضرر بشدة» من الضربات الأخيرة



قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، إن تقييمات استخباراتية موثوقة تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لـ"أضرار جسيمة" جراء الضربات الجوية الأمريكية التي نُفذت مؤخرًا على مواقع نووية رئيسية في إيران.

وأوضح راتكليف في بيان رسمي أن "المعلومات الجديدة التي حصلت عليها الوكالة من مصدر موثوق ودقيق تشير إلى أن العديد من المنشآت النووية الإيرانية الأساسية دُمرت بالكامل"، لافتًا إلى أن إعادة بنائها قد تستغرق سنوات طويلة نظرًا لطبيعة الأضرار.

إصابة 10 أشخاص في تصادم عدد من السيارات بطريق 36 الحربي بالإسماعيلية



تعرّض 10 أشخاص لإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم ، بين عدة سيارات، على طريق 36 الحربي ما بين مفارق البعالوة والتل الكبير .

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم عدة سيارات، على طريق 36 الحربي مابين مفارق البعالوة والتل الكبير.

عيني فيها قطع.. تدهور الحالة الصحية لـ إيناس عز الدين بسبب خطأ طبي

https://www.elbalad.news/6615990

كشفت المطربة ايناس عز الدين عن تدهور حالتها الصحية بسبب خطأ طبي، بعد إصابتها بقطع في ملتحمة العين.

وكتبت إيناس عز الدين عبر فيسبوك: "هل ينفع طبيب يكتب روشتة علاج كله كورتيزون بدون إعلام المريض إنه هياخد دواء فيه كورتيزون؟ أنا رايحة المستشفى يوم السبت عيني فيها قطع في الملتحمة بمقدار 1.5 مل النهاردة تخطى 3.5 مل، والتهاب شديد وحساسية بسبب إني كان مكتوبلي قطرة ومرهم الأتنين كورتيزون وأنا متقاليش إنهم كورتيزون".