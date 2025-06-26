ترامب يهاجم محاكمة نتنياهو ويصفها بـ«السخيفة».. ويدعو إلى إلغائها فورًا

في تعليقه على تطورات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، هجومًا حادًا على القضاء الإسرائيلي، معتبرًا أن محاكمة نتنياهو غير منطقية وغير مناسبة في ظل ما تمر به إسرائيل من ظروف استثنائية.

وقال ترامب في سلسلة تصريحات عاجلة: "صُدمت لسماع أن إسرائيل، التي تعيش واحدة من أعظم لحظاتها، تواصل حملتها السخيفة ضد رئيس وزرائها في زمن الحرب".

وأضاف: "الولايات المتحدة أنقذت إسرائيل، والآن ستكون إسرائيل هي من تنقذ نتنياهو".

وأكد “ترامب” دعمه الشخصي لنتنياهو، قائلًا: "نتنياهو فعل الكثير من أجل إسرائيل، ولا يوجد أحد أعرفه كان بإمكانه العمل في انسجام أفضل مع رئيس أمريكي مثله". واختتم بالقول: "يجب إلغاء محاكمته على الفور أو منحه عفوًا".

جلسات استجواب في خضم أزمة سياسية

تأتي تصريحات ترامب بينما خضع نتنياهو مطلع الشهر الجاري لجلسة جديدة من الاستجواب المضاد أمام المحكمة الجزئية في تل أبيب، في إطار ما يعرف إعلاميًا بـ"قضايا الآلاف" المرتبطة باتهامات فساد.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الجلسة تجرى في ظل أزمة سياسية حادة داخل الائتلاف الحاكم، إذ أصدرت قيادات حزب "ديغل هاتوراه" المتشدد تعليمات بالانسحاب من الحكومة على خلفية الخلاف حول قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لليهود المتدينين، وهو ما يهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية الهشة أصلًا.

قيود صارمة على الاستجواب

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو غير مسموح له باستشارة محاميه خلال جلسات الاستجواب، وأن عليه الإجابة على كل الأسئلة التي يطرحها فريق الادعاء. وتهدف هذه الجلسات إلى كشف التناقضات المحتملة في أقواله وتقييم مصداقية روايته.

يُذكر أن محاكمة نتنياهو مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، وقد اضطر إلى الإدلاء بشهادته مرات عديدة خلال هذه الفترة، في حين يرى مراقبون أن بقاءه في منصبه رغم هذه التهم يسلط الضوء على تعقيدات المشهد السياسي الإسرائيلي.

تصريحات ترامب تأتي في وقت حرج بالنسبة لنتنياهو، الذي يواجه ضغوطًا متصاعدة داخليًا، سواء من الشارع الإسرائيلي أو من داخل حكومته، إلى جانب التحديات الأمنية المتفاقمة في المنطقة إثر التصعيد العسكري الأخير مع إيران.