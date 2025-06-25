ماكرون لنتنياهو: نتشاطر هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول خلاله تطورات الملف النووي الإيراني والوضع في قطاع غزة.

وقال ماكرون إنه شدد خلال الاتصال على أهمية استئناف المفاوضات حول القضايا النووية والصواريخ الباليستية، مؤكدا أن أمن إسرائيل وأمن دول المنطقة بأسرها على المحك.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه أكد لنتنياهو ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن فرنسا تشاطر إسرائيل القلق من احتمال امتلاك إيران أسلحة نووية.

ودعا ماكرون إلى بذل جهود دبلوماسية مكثفة لتفادي مزيد من التصعيد في المنطقة، والعمل على استعادة الاستقرار من خلال حلول سياسية شاملة.