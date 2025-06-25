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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون لنتنياهو: نتشاطر هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول خلاله تطورات الملف النووي الإيراني والوضع في قطاع غزة.

وقال ماكرون إنه شدد خلال الاتصال على أهمية استئناف المفاوضات حول القضايا النووية والصواريخ الباليستية، مؤكدا أن أمن إسرائيل وأمن دول المنطقة بأسرها على المحك.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه أكد لنتنياهو ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن فرنسا تشاطر إسرائيل القلق من احتمال امتلاك إيران أسلحة نووية.

ودعا ماكرون إلى بذل جهود دبلوماسية مكثفة لتفادي مزيد من التصعيد في المنطقة، والعمل على استعادة الاستقرار من خلال حلول سياسية شاملة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو الملف النووي الإيراني قطاع غزة

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