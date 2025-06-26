عيني فيها قطع.. تدهور الحالة الصحية لـ إيناس عز الدين بسبب خطأ طبي

كشفت المطربة ايناس عز الدين عن تدهور حالتها الصحية بسبب خطأ طبي، بعد إصابتها بقطع في ملتحمة العين.

وكتبت إيناس عز الدين عبر فيسبوك: "هل ينفع طبيب يكتب روشتة علاج كله كورتيزون بدون إعلام المريض إنه هياخد دواء فيه كورتيزون؟ أنا رايحة المستشفى يوم السبت عيني فيها قطع في الملتحمة بمقدار 1.5 مل النهاردة تخطى 3.5 مل، والتهاب شديد وحساسية بسبب إني كان مكتوبلي قطرة ومرهم الأتنين كورتيزون وأنا متقاليش إنهم كورتيزون".

وأضافت: "أنا من الحالات النادرة اللي عندها حساسية ضد الكورتيزون، والنتيجة إني احتمال أعمل عملية وأشيل جزء من الملتحمة تضرر وانتفخ وأخيط وللأسف مش شايفة بيها كويس، طبعًا غير ألم رهيب وعيني بتزداد سوء ومستنية قرار الدكتور الإستشاري بكره الصبح، ده أنا لما بروح لدكتور جلدية وبيكتب على كريم قبل ما يكتبه بيقولي إنه فيه كورتيزون".

وكانت قد اعتذرت إيناس عز الدين، عن عدم استكمال جدول حفلاتها الغنائية، يوم الجمعة الماضية، بسبب تدهور حالتها الصحية.