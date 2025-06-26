إصابة 10 أشخاص في تصادم عدد من السيارات بطريق 36 الحربي بالإسماعيلية

تعرّض 10 أشخاص لإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم ، بين عدة سيارات، على طريق 36 الحربي ما بين مفارق البعالوة والتل الكبير .

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم عدة سيارات، على طريق 36 الحربي مابين مفارق البعالوة والتل الكبير .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بعدد من سيارات إسعاف لموقع الحادث، الذي أسفر عن إصابة كل من ابراهيم محمد تامر 19 عاما ، احمد احمد محمد عبد الوهاب 25 عاما، نجلاء السيد أحمد 35 عاما، وائل أحمد 50 عاما ، مؤمن وائل 16عاما، زغلول منصور 55عاما، أحمد السيد 43 عاما، الطفلة يارا عبد العليم 8 سنوات ، سامي محمود 39 عاما ، أحمد السيد 29 عاما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، ورفع آثار الحادث من الطريق وإعادة حركة المركبات والمارة.

وتحرّر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.