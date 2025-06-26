تستدرج الرجال لشقتها .. التحقيق مع كوافيرة تمارس الحرام بالشيخ زايد

تحقق النيابة العامة بأكتوبر في قيام كوافيرة بممارسة الرذيلة في مدينة الشيخ زايد عقب إلقاء مباحث الآداب القبض عليها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان ملابساتها وتحفظت على هاتف المتهمة.

وتمكنت إدارة مباحث مكافحة الآداب العامة بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قوات البحث الجنائي من ضبط فتاة تعمل كوافيرة، تستقطب راغبي المتعة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بإلقاء القبض على فتاة تبلغ من العمر 20 سنة أثناء مقابلتها مع أحد راغبي المتعة الحرام داخل شقتها بدائرة القسم.

وبمواجهتها وأمام جهات التحقيق اعترفت أنها تقوم بممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.